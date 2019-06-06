此内容发布于2019年6月6日 上午7:35

（法新社曼谷6日电） 泰国首批跨性别国会议员之一的谭瓦林昨晚带着微笑，得意地投下总理选举的一票。泰国社会对同性恋、双性恋和跨性别（LGBT）族群给予包容，但对这些人的理解和提供的机会却不相称。

谭瓦林（Tanwarin Sukkhapisit）是反对党未来前进党的国会议员，他是泰国国会4位跨性别议员的其中一位，在教育、就业和家庭环境仍歧视跨性别的泰国，他堪称先驱者。

谭瓦林告诉法新社：「我不是花瓶。我想写下泰国政治史的新页。」

年长的国会议长昨晚请他上前投票时，仍称他为「谭瓦林先生」，代表长久的观念鸿沟依旧存在。几乎都是军政府势力的250席参议院席次，让军方出身的总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）当选连任。

泰国跨性别族群引人注目，但在这个多数为保守佛教徒的王国，他们仍然面对重重难关。

泰国跨性别者经常出现在广告、电影、时尚杂志头版，甚至有属于他们的选美比赛蒂芬妮小姐（Miss Tiffany），每年拥有超过1000万名的观众人数。

然而，媒体过度将泰国跨性别族群的形象扭曲成刻薄、猥亵的人物。这些跨性别者经常在谋求教职或公务人员职务时遭到忽视，导致这些人只能投身娱乐圈和性产业。

谭瓦林表示：「泰国人接受这个族群，但不把这些人视为平等或有权享有平等权利的人来看待。」

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