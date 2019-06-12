此内容发布于2019年6月12日 上午8:35

（法新社华盛顿11日电） 美国媒体代表今天在国会表示，脸书、Google等科技巨头已严重冲击到传统媒体营运，请求国会准许苦苦挣扎的传统媒体携手对抗网路平台。

法新社报导，众议院司法委员会（House Judiciary Committee）已展开可望是一连串的首场听证会，以检讨科技巨头在若干经济部门的主导地位。

今天的听证会试图聚焦在媒体的困境，这些媒体难以赶上脸书与Google所包揽的线上广告量。

新闻媒体联盟（News Media Alliance）主席兼执行长查文（David Chavern）说：「事实上，有若干主导性的科技平台已形同数位新闻产业的主管机关。」

「这些科技平台控制新闻产业的结果，就是让媒体无利可图。」

但查文指出，国会无须将科技巨头设法分拆，而应通过新法，容许媒体享有反垄断豁免权，以壮大与科技巨头竞争的实力。

他提出，拟议中的「新闻竞争与保护法案」（Journalism Competition and Preservation Act）就是这个问题「创新且市场导向的解决办法」。

这项法案「能透过容许媒体集体商谈条件，以对抗强势的科技平台，进而矫正这种不平衡现象」。（译者：王品轩/核稿：张佑之）

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