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此内容发布于2018年11月22日 上午7:05 最后更新 - 2018年11月22日 -07:05

（法新社蒂华纳21日电） 聚集美墨边境的中美洲移民车队拥有富吸引力的劳动力，其中有建筑工人、厨师、油漆工与裁缝师，他们抵美前最后一站蒂华纳（Tijuana）当局打算开发这块劳动力沃土。，

墨西哥国家就业机构为移民车队举办为期一个月的就业博览会，活动主办人蓝格尔（Nayla Rangel）表示：「这些都是非常强壮的人，他们是我们工业极有价值的劳动力。」

企业张贴徵人启示及面试应徵者，移民当局及墨西哥援助难民委员会（Commission for Aid to Refugees）官员也在场提供移民临时居留文件。

蓝格尔：「我们的想法是解决居留身分的同时，在人道范围提供签证，这样他们才可拥有工作许可证。」

移民车队目前约有3000人在蒂华纳，大多窝居在墨西哥当局于露天体育场设置的临时避难营，另有约1000名落后队伍的移民昨天从邻近城市玛契卡力市（Mexicali）出发，锲而不舍地沿着炎热、干燥道路前来蒂华纳。

这群移民一个多月前从宏都拉斯展开北漂之旅，透过徒步或搭便车，远征4400公里到加州圣地牙哥市（San Diego）边境对面的蒂华纳，盼在美国过上更好的生活。

27岁的宏都拉斯青年柯利亚（Wilmar Correa）原本打算成为教师，却因国内帮派暴力及缺乏就业机会未能如愿以偿，他说他愿意在沿美墨边境开发的繁荣工业区做任何工作。

当地制造业协会会长狄亚士（Salvador Diaz）表示，企业主在就业博览会上提供7000至1万个制造业或旅馆餐饮业工作机会。

狄亚士说这是双赢的情形，移民光明正大地获得工作，而企业则得到可以减税的劳工。

这个移民车队让蒂华纳有一种似曾相识的感觉，因为两年前也有数千名海地移民来到此地，其中许多人成功进入美国，但也有很多人待下来，在墨西哥生根。

狄亚士说：「海地的案例非常正面。」他说，约2500人最后留下来在制造工厂合法就业。

他说：「最重要的是他们良好地融入社会，没有给我们带来任何问题，我们想让同样的事发生在这些中美洲人身上。」（译者：侯文婷/核稿：陈政一）

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