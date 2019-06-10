此内容发布于2019年6月10日 上午6:35

（法新社伦敦10日电） 英国「每日电讯报」今天报导，英国当局2015年查获，和伊朗支持的真主党（Hezbollah）组织有关的激进分子在伦敦囤积制造炸弹的原料，当局至今却依旧「未对大众公开」这件事。

「每日电讯报」（Daily Telegraph）引述国安消息人士报导，当时在一外国政府密报下，英国警方和军情五处（MI5）查获分装在数千个抛弃式冰袋的3公吨硝酸氨。

报导说，当时当局在伦敦西北区一连发动4场突袭，并逮捕1名男性，但随后这名男子不起诉获释，原因是这些行动是「秘密任务」，目的并非提起犯罪告诉。

报导指出，当局是在伊朗核子协议达成后不久查获这批炸弹原料，但当时政府决定不告知英国大众，如今可能「引起不满」。

报导表示，时任英国首相的卡麦隆（David Cameron）和内政大臣的梅伊（Theresa May）当时知道消息，但正在辩论是否在英国禁止真主党的国会议员则未被告知。

报导还说，其他国家也查获过用冰袋储放爆炸物，因冰袋看来无害且较易运送。不过当时并无任何即将发动的攻击，查获的硝酸氨也尚未被制成武器。

法新社报导，当时仅真主党的军事羽翼在英国遭禁，而这个黎巴嫩什叶派团体直到今年稍早才整体被列入英国恐怖主义团体名单。

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