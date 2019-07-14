此内容发布于2019年7月14日 上午6:05

（法新社洛杉矶14日电） 迪士尼近年以3D动画重制经典畅销电影横扫票房排行榜，但这家影视公司这次融合虚拟实境技术，打造新真人版电影「狮子王」（The Lion King），希望靠本片直攻影业巅峰。

靠着碧昂丝（Beyonce）等众星云集的配音卡司及估计2.5亿美元（台币约77亿元）高昂预算，这家连番推出热卖影片的好莱坞电影制作公司，不遗余力地将可能是最受欢迎的题材变成逼真动画。

接续今年真人版「阿拉丁」（Aladdin）电影在商业上获得成功，各界对讲述小狮子辛巴（Simba）为父亲之死复仇的本片抱持高度期望。

新「狮子王」预告片去年11月发布时，24小时就飙破2亿2500万观看人次，打破迪士尼纪录。但即将在17日上映的狮子王，虽打着最新的「真人版」名号，全片实际上却没有人类角色出演。

从狮王木法沙（Mufasa）闪亮的鬃毛，到诡异又真实的鬣狗眼睛，本片每个画面几乎都使用电脑合成影像拼凑而成，但狮子王严格来说也非传统的3D动画电影。

导演强法洛（Jon Favreau）表示，这部电影用全新方式打造，虽是由传统摄影组拍摄，但完全处于虚拟实境（VR）的3D世界。

制作人员及演员在片场能戴上虚拟实境头盔，「踏入」电玩式的非洲莽原进行拍摄，或单纯看着粗糙的电脑合成版辛巴与同伴在荣耀国（Pride Lands）打闹。

强法洛本周在比佛利山（Beverly Hills）告诉记者：「剧组人员能戴上头盔，走入并探索（荣耀国），并确实在虚拟实境中运用摄影机进行拍摄。」

这种新奇感让替幼时辛巴配音的童星JD麦克瑞利（JD McCrary）感到兴奋。他说：「我们戴上VR头盔，然后手中有这样的控制器。我们看得到所有东西，看到荣耀国、荣耀石（Pride Rock）、水坑。我们看到所有东西，超级酷。」

但据强法洛说，这种开创性的方法具巨大实际效益，并能塑造电影实际展现的方式。

没有高科技特效经验的工作人员，可以将他们的经验和传统技术以及摄影机台车、起重机等带到虚拟实境工作室。服化人员、场记和摄影师可以看着电影剧情发展，即时对灯光、运镜和画面进行直接调整。

一切完成后，拍摄片段会被送到伦敦的特效公司MPC，经过调整，塑造拥有栩栩如生光影的电影成品。

另外还有一项突破传统的作法，就是原本在录音间独自配音的配音员，将在拍摄现场同步收音，让他们能更自由控制要重复演绎或即兴演出。

为疣猪彭彭（Pumbaa）配音的演员赛斯罗根（Seth Rogen）表示，能在「可能是史上最难以置信的高科技电影中」被要求「即兴演出」，十分令人惊喜。

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