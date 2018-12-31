眼盲心不盲 葡萄牙前拳击手助问题儿童扭转人生

（法新社里斯本31日电） 葡萄牙前拳击手皮尼亚近乎全盲，而不得不告别拳击之路，但他并未因此丧志，反而协助出身贫寒的问题儿童步上正途。他说：「我没有失去视力，我只是以不同角度看待事物。」

皮尼亚（Jorge Pina）2004年受训时，视力逐渐出现问题，他的拳击生涯最后也因此划下句点。皮尼亚2006年接受手术，但仍未能修复脱落的视网膜，最后视力仅剩10%。

皮尼亚说：「我出身困苦社区，曾是自私的问题人物。但我现在想帮助年轻人，打赢人生这场战役。」

即使在完全康复之前，皮尼亚不曾放弃自己擅长的田径，他说：「当我失去视力时，虽然能做的有限，但仍需要多体验正面事物。」

在视力教练的协助下，皮尼亚在里斯本的田径跑道上进行跑步训练。曾是拳击手的他，一度上气不接下气。

虽然不得不放弃世界冠军的梦想，但皮尼亚投身协助困苦社区的问题儿童，鼓励他们将精力投向运动，避免误入歧途。他在里斯本较贫困的社区之一贝里梢泽（Bensaude），为当地孩子开办体育协会。

42岁的皮尼亚身形虽瘦但肌肉发达，他在全身镜前挥拳暖身，接着把孩子通通找来。他咆哮道：「孩子们通通听着，不然我闪人了！」大多来自当地吉普赛社区的儿童瞬间安静，竖耳倾听。

无论他走到哪里，都有孩子黏着他，有人牵他的手引导他前行，也有人上前给皮尼亚一个拥抱。

13岁的白瑞拉（Xavier Pereira）是体育协会的常客，他说：「遇到他（皮尼亚）前，我在学校惹麻烦，还很少去。」如今皮尼亚让他习得自律。

皮尼亚2011年以来便持续举办这类讲习会，此外，他也投身协助自闭症儿童。

高阶社工马迪拉（Vanessa Madeira）说：「乔治（皮尼亚）真的帮了我们一把。」

「我们的孩子学习价值观，及如何如社群般地生活，这使他们与父母建立信任。」

皮尼亚则坦言：「身为拳击手，我视他人为敌。如今我是自己的对手，身边的人给我超越自我的力量。」

「我比以往更要来得开心。」（译者：钟佑贞/核稿：陈政一）

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