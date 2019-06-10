此内容发布于2019年6月10日 下午11:05

（法新社华盛顿10日电） 美国医学会内科医学期刊（JAMA Internal Medicine）今天发布的新研究表示，女性开灯或电视睡觉，可能增加肥胖风险。

这份研究调查近4万4000名美国女性，进行5年的追踪调查，并依据她们接触夜间人造光源的程度进行分类；光源从小夜灯、收音机电子钟、街上照进来的光到电视及房间灯应有尽有。

其中一项关键发现为，开电视或房间灯睡觉的女性，在研究期间增胖5公斤的可能性增加17%。即使控制了睡眠时数、饮食和运动等其他要素，这份关联性仍然很高。

尽管研究作者警告，他们无法肯定地得出两者因果关系，但表示他们的研究结果，增加愈来愈多支持在漆黑房间中睡觉的证据。

北卡罗来纳州国家环境卫生研究所（NIEHS）共同作者桑德勒（Dale Sandler）与朴永文（Yong-Moon Park，音译）写道：「减少肥胖的公卫策略可能得考虑，减少睡眠时夜间人造光源的干预措施。」

他们认为，灯光可能会抑制褪黑激素分泌，进而打乱生理时钟及饮食习惯。

光线扮演的其他可能角色还有「慢性压力源」，会扰乱在调节食物摄取发挥作用的醣皮质素等压力荷尔蒙分泌，或者可能有另一种直接影响新陈代谢的机制。

研究作者也承认有些限制，包括数据是由受访者自行回报，且他们不知道各种光源的强度。

高度暴露于光线情况也可能「反映出社经劣势程度和不健康生活作息等一系列因素，这些因素也可能导致体重增加及肥胖」。

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