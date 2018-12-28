睽违7年 阿联重开驻叙利亚大使馆

此内容发布于2018年12月28日 上午4:20

（法新社大马士革27日电） 阿拉伯联合大公国今天重开驻叙利亚首都大马士革的大使馆，这是中东国家接纳叙利亚政府重返阿拉伯联盟（Arab League）的最新迹象。

2011年叙利亚政府镇压要求改朝换代的全国性示威，演变成毁灭性的内战，2012年2月阿拉伯联合大公国断绝与叙利亚的关系。

近7年时间过去，大马士革一场有外交官和记者出席的典礼上，阿联国旗再度于叙利亚飘扬。

阿联政府发表声明指出，临时代办已开始工作，并强调阿联「热切想把两国关系拉回正轨」。

声明中提到，两国恢复关系的目标在于「支持叙利亚的主权及独立」，并面对「区域干涉的危险」。

最近几天，阿联重开驻叙利亚大使馆的消息早已传开，因为民众注意到阿联使馆的建筑物正在进行整修。

苏丹总统巴席尔（Omar al-Bashir）本月稍早访问大马士革，部分观察人士解读为，这是中东地区努力终结叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）外交孤立困境的迹象。

阿联当局宣布重开大使馆后数小时，巴林（Bahrain）政府也表示，他们有意重开驻大马士革大使馆。巴林大使馆早在2012年3月就已关闭。

巴林外交部指出，巴林「渴望跟叙利亚继续维系关系」，且希望「加强阿拉伯联盟的角色并重新发挥作用，以保护叙利亚的独立、主权和领土完整，并防止区域干涉叙国事务的风险」。

2011年11月，叙利亚被阿拉伯联盟暂停会员国资格，当时叙利亚内战冲突死亡人数不断攀升，部分区域强权甚至猜测阿塞德可能垮台。（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

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