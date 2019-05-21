此内容发布于2019年5月21日 上午10:35

（法新社巴黎21日电） 在她法国议会办公室，电子菸和一本题为「欧盟10+1个问题」的书摆在她书桌文件夹上，极右翼领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）正策划复仇。

两年前竞争激烈的总统选战，50岁的雷朋败给法国领导人马克宏，使得她身心俱疲并且不知未来何去何从。

不过沉潜一段时间后，她领导的政党民族阵线（FN）改名为国民联盟（RN），并全面改革国民联盟的计画，自今年一月起她藉着竞选活动与马克宏互别苗头。

法国5月26日举行欧洲议会选举，她不仅发现了重创马克宏摇摇欲坠总统宝座的机会，并认为她的想法将融入政治主流。

她上周接受访问时表示：「一切都已改变，先前我们对欧洲前景提出我们的主张…我们没有任何盟友，不过短短数月里，一连串政治势力以令人惊讶方式崛起。」

在过去一年半时间里，与她反移民和反欧盟立场一致的义大利和奥地利政党取得执政权，于此同时，德国、瑞典甚至西班牙反移民和反欧盟的政党，在国会席次大有斩获。

法国仍是例外，马克宏领导的新中间派且亲欧盟的「共和前进！」（LREM），在2017年的大选阻止民粹主义者掌权。

41岁的马克宏才刚由蔓延6个月的「黄背心」反政府示威中回稳，雷朋已呼吁藉欧洲议会选举作为对马克宏任期的公投。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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