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此内容发布于2018年12月3日 上午4:20 最后更新 - 2018年12月3日 -04:20

（法新社香港3日电） 微博一名高阶主管告诉记者，中国社群媒体巨头微博准备进军海外市场，正考虑推出不同语言的新展品，忽视外界对微博审查和信誉的担忧。

微博体育高级运营总监张吉吉表示，一直以来，微博在中国的地位重要，以严密的审查机制和「防火长城」着称，但微博现在希望将触角伸向海外的中国民众。

他在东莞国际体育会议Sports Connects的场边说：「我们希望华语世界的每个人都能使用微博。」

张吉吉并说，微博也正在研究独立出更多不同语言的新利基产品，包括英文。

短影音分享平台抖音今年受到许多用户喜爱。抖音母公司字节跳动本周宣布，将与美国职篮NBA展开全球合作，抖音用户可在美国在内等多个国家观看NBA精华片段。

张吉吉透过翻译表示：「微博是发展非常全面的产品。我们不只有影片，还有照片、图像、文章，甚至是直播。所以我们什么都有。」

「我们不能仅把微博介绍给国外的人，因为已有推特（Twitter）和脸书（Facebook）。」

「倘若微博进军海外，直接竞争真的没有意义，我们认为，如果能找到这项产品的专有市场，我们可以真正进入市场，就像抖音。」（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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