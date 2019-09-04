此内容发布于2019年9月4日 上午9:05

（法新社巴黎4日电） 德国时尚摄影师林堡的家属今天表示，林堡已在昨天辞世，享寿74岁。林堡曾让娜欧蜜坎贝尔（Naomi Campbell）、辛蒂克劳馥（Cindy Crawford）等超级名模走红。

林堡（Peter Lindbergh）拍摄模特儿与明星们不修边幅凝视镜头的黑白照，在1980年代至1990年代颠覆了当时美艳与时尚的光泽标准。

林堡1944年出生于波兰，不满周岁才数个月大，全家就躲避苏俄军队逃到德国南部。

他在德国杜伊斯堡（Duisburg）长大，后来搬到首都柏林，在那里开启他艺术创作的一片天。

1970年代晚期林堡搬至法国巴黎，在那之前他曾替福斯汽车（Volkswagen）拍摄广告，并在德国「明星周刊」（Stern）担任摄影师。

1988年，他在美国加州马里布（Malibu）海滩拍摄一群年轻女子穿着白衬衫且头发蓬乱的照片，塑造了他鲜明的影像风格，迥异于当时在摄影棚里拍摄浓妆艳抹、夸张发型的照片。

林堡当时镜头下所捕捉的年轻女子包括琳达伊凡吉利斯塔（Linda Evangelista）、克莉丝蒂特灵顿（Christy Turlington）等人，她们日后都成为国际驰名的伸展台巨星。

林堡也曾受聘于「浮华世界」（Vanity Fair）、「哈泼时尚」（Harper's Bazaar）与「纽约客周刊」（The New Yorker）等刊物。

这位时尚界赫赫有名的摄影师，是出了名厌恶修饰照片以掩盖瑕疵。

义大利轮胎集团倍耐力（Pirelli）2016年11月将发行2017年倍耐力年历，当时林堡说：「没有真实就没有美丽，把一个人变成不是他们自己的某物，所有这些虚假不可能是美丽的，就只是荒谬而已。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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