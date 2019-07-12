此内容发布于2019年7月12日 上午8:20

（法新社华盛顿12日电） 多年遭控性侵未成年少女的知名节奏蓝调歌手劳凯利（R. Kelly），昨晚因涉儿童色情在芝加哥被捕。他还被控诱拐未成年人和妨害司法。预定今天出庭受审。

52岁的劳凯利能写能唱，在节奏蓝调、嘻哈和流行乐界地位卓着，最知名的畅销金曲为获葛莱美奖肯定的「我相信我能飞」（I Believe I Can Fly）。

纽约时报报导，劳凯利2008年即因儿童色情罪名吃上官司，但后来因未成年女性当事人拒绝作证而获判无罪。当时检方指控他与未成年少女发生性行为并在被害人身上撒尿。

事实上，劳凯利1994年与当时不过15岁的歌手、演员和模特儿艾莉娅（Aaliyah）成婚，曝光后即引发一阵风波。艾莉娅2001年死于飞机失事，她发行于1994年的首张专辑「年龄不过是数字」（Age Ain't Nothing but a Number）即由劳凯利操刀制作。

不过，一连串的性侵丑闻并不减损劳凯利的音乐事业发展，他2010年还为世界杯足球赛献唱。

率先于2000年记录劳凯利所受指控的记者德罗加提斯（Jim DeRogatis）2017年撰文，内容援引与劳凯利有过接触的女性证言，描述这位性侵官司缠身的音乐界大老如何滥用他人崇拜。

今年1月，一部集合多名被害人现身说法的纪录片「劳凯利幸存者」（Surviving R. Kelly）轰动一时，以及3月劳凯利接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时情绪失控，再度引起舆论和司法单位对劳凯利私生活的关注。

访谈过程中，劳凯利将自己描述为遭污蔑的受害者，对所有性侵指控一概坚决否认，更直视镜头、眼眶含泪说道：「我没做这样的事！这不是我！」（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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