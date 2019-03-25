此内容发布于2019年3月25日 上午7:05

（法新社伦敦25日电） 美裔英籍知名歌手和词曲创作人史考特沃克（Scott Walker）今天逝世，享寿76岁。他在1960年代是流行音乐指标，时至21世纪则成为前卫音乐人。

史考特沃克1943年出生于美国俄亥俄州，1965年迁居英国，此后长期在当地发展，并于1970年成为英国公民。他在1967年展开独唱生涯；在此之前，他以担任流行音乐三人组「沃克兄弟」（The Walker Brothers）的主唱广为人知。他的乐风在1980年代逐渐偏向前卫。

与他合作的唱片公司4AD在推特（Twitter）上发文表示：「我们在此无比悲痛宣布史考特沃克的死讯。」

「史考特享寿76岁，身后留下女儿俐（Lee）、孙女艾米俐（Emmi-Lee），以及伴侣贝弗俐（Beverly）。」

「史考特沃克身处英国音乐的最前沿，是一位独特且深具挑战性的巨人。」

知名摇滚乐团「电台司令」主唱汤姆约克（Thom Yorke）称史考特沃克「是温柔良善的局外人」、「影响电台司令和我个人甚深，告诉我可以如何运用自己的声音和言语。」

史考特沃克除了是歌手和词曲创作人，也是唱片制作人，且能演奏数种乐器。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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