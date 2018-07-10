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此内容发布于2018年7月10日 上午6:50 最后更新 - 2018年7月10日 -06:50

（法新社日内瓦10日电） 一项研究今天指出，美国总统川普是推特（Twitter）最多人追随的世界领袖，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）的追随者比他少约450万人。

研究作者表示，川普（Donald Trump）的追随者数量「自上任以来已增为2倍多」。

根据传播机构Burson Cohn & Wolfe（BCW）最新「推特外交」（Twiplomacy）研究，拥有超过5200万追随者的@realDonaldTrump帐号，比排名第3印度总理莫迪（Narendra Modi）的追随者多出近1000万人。

研究显示，就与追随者互动（喜欢和转推）而言，川普的领先幅度甚至更令人惊叹。

过去12个月，川普与追随者有近2亿6450万次互动，是亚军莫迪的5倍多，是季军方济各的12倍。

然而，单就转推来说，沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（Salman）轻易让川普相形见绌。

研究显示，沙尔曼2017年5月至2018年5月间只发过11次推文，但每则推文平均产生15万4294次转推，而对照川普每则推文仅2万319次转推。

研究也指出，美国国务院是唯一没有追随川普个人帐号@realDonaldTrump的美国政府部门。

不过，与此同时，美国国务院追随伊朗外交部长查瑞夫（Javad Zarif）和伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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