（法新社雪梨2日电） 澳洲智库研究指出，受到气候变迁的影响，澳洲夏季的天数比以往更长，冬天变得更短暂；与1950年代相比，澳洲大部分地区的夏季温度天数多了有31天之多。

澳洲协会（Australia Institute）一项研究分析显示，雪梨炎热的天数比过往多了28天，不过，自20世纪中期以来，墨尔本出现的高温天数却足足多了38天。另一方面，澳洲首都坎培拉的冬季天数少了35天，东岸城市布里斯本则少了31天。

在近期因野火造成严重灾害的地区，包括新南威尔斯省麦夸利港（Port Macquarie）等地，当地民众正经历更长的高温天数，典型夏季温度的天数多了有7周。

澳洲协会气候与能源计画主任麦齐安（Richie Merzian）表示：「过去在1950年代时期，以气温来定义的夏天被认为约是3个月，但现在已拉长到从11月上、中旬到3月中旬。」

麦齐安说：「近年来，夏天已变得更长，以过去5年来看，夏天的长度甚至是冬天的2倍。」

麦齐安指出，全球暖化使得澳洲的夏天变得更加危险，而冬天时间缩短将影响野火的预防工作，极端高温也将危害民众健康、损害经济利益。

他表示：「极端高温在所有的天然灾害中是最致命的，在澳洲夺走的人命比其他天然灾害造成的死亡人数总和还多。」

澳洲在最近的夏季中，因野火蔓延造成严重灾害，导致超过30人丧生，数以千计的家园遭到烧毁，还有至少10亿的动物死亡。

这场野火危机也促使民间出现呼吁澳洲政府减少碳排放的声音，以降低全球暖化的影响。根据澳洲政府数据，2018年，再生能源仅占澳洲主要能源来源的6%。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram