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此内容发布于2018年11月21日 下午10:35 最后更新 - 2018年11月21日 -22:35

（法新社佛州坦帕21日电） 益生菌产业在全球拥有数百亿美元商机，但最新研究今天显示，对于孩童罹患俗称肠胃型感冒的急性肠胃炎，益生菌无助于恢复健康，效果并没有比安慰剂来得好。

这项研究经由两项随机临床试验，显示结果相同，研究结果发表于「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine）。

美国圣路易华盛顿大学（Washington University in St. Louis）小儿科教授，也是报告的共同作者塔尔（Phillip Tarr）表示：「益生菌对孩童无效」。他还说，研究结果「并不含糊」。

他表示，父母亲最好是将买益生菌的钱省下来，为孩子购买更多的新鲜蔬果。

根据报告，益生菌近年方兴未艾很受欢迎，全球市场预期从2015年的370亿美元（约新台币1兆1143亿元），扩大到2023年的640亿美元。

美国一项研究针对名为Culturelle的受欢迎品牌益生菌作试验，受试者涵盖971名3个月大婴儿到4岁幼童。

所有受试者都是因肠胃炎到急诊室挂诊，症状包括呕吐和腹泻。肠胃炎主要是由病毒或细菌感染引起。

受试孩童被随机指定接受益生菌或安慰剂的5天疗程。但研究人员发现，吃益生菌的孩童和服糖丸的孩童相比，两组无论生病时间长短或症状程度，并没有不同。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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