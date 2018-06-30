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此内容发布于2018年6月30日 上午5:50 最后更新 - 2018年6月30日 -05:50

（法新社巴黎30日电） 根据美国一项研究，2016年新增的糖尿病案例中，有1／7为空气污染所致；研究发现，即便是轻度空气污染也会使罹患这种慢性疾病的机率增加。

糖尿病主要与饮食和久坐不动等生活方式有关，但密苏里州圣路易华盛顿大学医学院（Washington University School of Medicine）研究团队表示，空气污染也是一大成因。

这项研究估计，2016年空气污染导致全球新增320万起糖尿病例，占同年全球新病例约14%。

研究报告的主要执笔人艾里（Ziyad Al-Aly）说：「我们研究发现，空气污染和全球糖尿病例发生的关系重大。」

研究认为，空气污染会减少人体胰岛素分泌，「阻止身体将血糖转换为人体维持健康所需的能量」。

艾里发现，即便是美国环境保护署（EPA）和世界卫生组织（WHO）目前认为安全的空气污染程度，也会增加罹患糖尿病风险。这项研究发表在「刺胳针行星健康」（Lancet Planetary Health）期刊。

他进一步指出：「这很重要，因为许多产业游说团体辩称，现在规定过于严格，应该放宽。但证据显示，目前规定仍不足以保证安全，必须从严修改。」

全球糖尿病患超过4亿2000万人，是世界上增加最快的疾病之一。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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