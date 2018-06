下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

(法新社伦敦14日电) 今天公布的一项研究显示,世人阅读新闻已逐渐从脸书(Facebook)等社群媒体转移到WhatsApp等通讯应用程式。研究并发现,全球民众高度关注网路上的假新闻。

路透新闻学研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)针对全球5大洲37国所做研究发现,和去年相比,美国人使用社群媒体阅读新闻,减少6个百分点。

研究报告的主要作者纽曼(Nic Newman)表示:「降低原因几乎皆因脸书发现、张贴和分享新闻减少所致。」

今年初,脸书被揭发大量个资遭到滥用,引爆脸书史上最为严重的公关灾难。

这起丑闻令全球许多使用者选择离开脸书,并且选择花费更多时间在其他应用程式上,例如WhatsApp和Instagram,两者也是脸书所拥有。

「2018年数位新闻报告」发现,世人使用WhatsApp吸收新闻日益增加,占马来西亚(54%)和巴西(48%)样本大约一半,占西班牙(36%)和土耳其(30%)大约1/3。

这份报告根据总部设在英国的全球线上民调业者「舆观」(YouGov),对超过7万4000名网路新闻消费者所做调查,发现社交应用软体Instagram也在亚洲与南美洲走红,Snapchat则在欧洲和美国有所斩获。

报告也显示,对于新闻的信赖平均水准依然相对稳定,达到44%,较去年的43%略为增加。然而,只有23%的人表示,他们相信社群媒体上看到的新闻。(译者:严思祺/核稿:何宏儒)

