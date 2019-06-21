此内容发布于2019年6月21日 上午3:35

（法新社华盛顿20日电） 传统经济学理论认为诱惑愈大，人们就愈不诚实，然而一项最新研究结果完全推翻了这种想法。研究发现，利他主义和将自己视为「窃贼」所引起的反感，会胜过金钱获利的诱惑。

法新社报导，一个研究团队在40个国家355座城市进行了大型实验，研究这个问题。这是至今针对经济和心理连结点所进行的最严谨研究之一。

今天刊登在「科学」（Science）杂志的这项研究结果，显示各国间的极大差异；其中瑞士和挪威在诚实度方面领先群伦，而秘鲁、摩洛哥和中国敬陪末座，尤其中国是垫底。

尽管人民诚实的程度因国家而迥异，但有一个现象恒久不变，即捡到内有钱财的钱包比捡到空钱包的报案率高。

全球平均有40%的人会在拾获钱包时报案，但若钱包内有钱，报案率会上升到51%。

在密西根大学任职的报告执笔人之一寇恩（Alain Cohn）表示：「证据证明，大家都会在意他人的福利，而且厌恶把自己视为窃贼的感觉。」

研究团队随即对279名最优秀的经济专家进行调查，以了解他们能否准确预测到研究结论，结果只有29%的人做到。

寇恩指出：「我们的研究结果明白显示，即使是专家也往往会对他人的动机抱持负面的直观看法，经常高估了金钱的诱惑作用，并低估了心理力量的影响。」（译者：吴升鸿/核稿：张佑之）

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