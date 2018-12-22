确保瑞典和谈成果 联合国派观察员监督叶门停火

此内容发布于2018年12月22日 上午7:35

（法新社纽约联合国总部22日电） 联合国安全理事会一致通过一项决议，将派遣观察员进驻被战火蹂躏的叶门，以监督上周交战各方在瑞典针对红海战略要冲荷台达港达成的停火协议。

昨天通过的这项决议是由英国提案，付诸表决前曾经过安理会15个理事国艰难协商与数次的修正。

这项决议也是为上周联合国斡旋在瑞典举行和平谈判的结论背书。叶门交战各方达成协议，停火自18日起生效，以及武装人员撤离主要的援助与粮食运送门户荷台达港（Hodeidah）。

这座城市对于陷入挨饿危机的数百万叶门人是重要的命脉。沙乌地阿拉伯支持的叶门政府军与什叶派叛军「青年运动」（Huthi）能达成停火，被视为结束长达4 年毁灭性冲突的良机。

这项协议也包括约1万5000被拘禁者的换囚方案。

联合国安理会的决议坚称，各方应充分尊重针对荷台达港达成的停火。

这项决议授权联合国「自决议通过后的30天内，建置及部署一支先遣小组，开始监督」停火，并由荷兰籍的退役将领甘玛尔（Patrick Cammaert）领导。

沙国官媒沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导，常驻联合国副代表曼兹拉维（Khalid Manzlawi）发表声明说，沙乌地阿拉伯欢迎这项决议，因为这意味青年运动「将不能再耍花招」。

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