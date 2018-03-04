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此内容发布于2018年3月4日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月4日 -07:20

（法新社柏林4日电） 德国第2大党社会民主党（SPD）今天表示，社民党的党员投票批准了加入总理梅克尔联合政府的计画，这清除了梅克尔赢得第4个总理任期的最后障碍，她可望在3月中上任。

不过，已执政12年的梅克尔展开第4任期时气势将不如以往，因为她为了吸引态度勉强的社民党再组缺乏真情的「大联合政府」已付出高昂代价。

社民党有多达2/3党员支持再度与梅克尔的保守派阵营结盟，终结了这个欧洲最大经济体因为去年9月大选没有明确结果而陷入的长期政治僵局。

在去年的大选遭逢战后最严重挫败后，社民党原本不愿再待在梅克尔的阴影下4年，但在梅克尔未能与两个较小政党谈妥共组政府后，社民党回心转意愿谈判重新结盟，并由超过46万党员投票就此事作最后决定。

社民党代理党魁萧兹（Olaf Scholz）表示：「我们如今态度明确。社民党将加入下届政府。」他又说，社民党计画在新内阁有3位男性和3位女性阁员。

梅克尔虽然赢得第4个任期，却将面临比过去4年大为艰险的道路，因为与上届大联合政府在国会掌控绝大多数议席的情况不同，这回他们在国会只控制56%议席，也就是709席中的399席。

由于选民不满自2015年起有超过100万难民涌入德国，纷纷转而支持极右派的德国另类选择党（AfD），梅克尔的保守派阵营与社民党实力都遭削弱。

梅克尔阵营与社民党在结盟协议中也订定条款，规定在两年内检讨双方的合作关系，因为双方都担心德国另类选择党进一步瓜分政治版图，而且选民要求改变。

此外，尽管社民党的党员投票支持结盟，党内反对声浪仍大。大力反对再加入联合政府的青壮派领袖屈内特（Kevin Kuehnert）对这次投票结果表示失望，他在推特说：「反对大联合政府的批评声浪仍在。」

这在梅克尔的基督教民主党与基督教社会党（CDU/CSU）联盟内部也是一样，在要求续组大联合政府的呼声升高之际，一度似乎所向无敌的梅克尔看来也更为脆弱。

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