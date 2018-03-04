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此内容发布于2018年3月5日 上午12:35 最后更新 - 2018年3月5日 -00:35

（法新社柏林4日电） 德国总理梅克尔今天誓言为了「造福德国」，与社会民主党携手合作。中间偏左的社民党同意加入梅克尔新的联合政府，这位老经验领袖将迈入第4任期，但她的筹码比以往还要薄弱。

社民党普通党员举行投票，2/3支持与梅克尔（Angela Merkel）的保守派再次合作，预示着去年9月大选以来，瘫痪这个欧洲最大经济体的僵局将划下句点。

但掌权12年的梅克尔，得付出高昂代价才能说服心不甘情不愿的社民党重回「大联合政府」。

根据梅克尔透过自家基督教民主党在推特发表的声明，梅克尔祝贺社民党「清楚明确」的投票结果，表示她期待「为了造福德国进一步合作」。

基民党国会党团领袖考达（Volker Kauder）说，国会预计于3月14日再次推选梅克尔为总理。

但对这位掌权已久的领袖来说，未来的路可能比以往还要颠簸。

梅克尔领导的保守派和社民党过去结盟，在国会拥有压倒性多数，但今年席次缩减到56%，709席中仅占399席。

2015年来有超过100万名寻求庇护者进入德国，令部分选民不满，转向支持极右派的德国另类选择党，导致保守派和社民党势力减弱。

社民党加入联盟后，德国另类选择党将成为最大在野党。针对基民党「持续推行移民政策，毫无设限」，德国另类选择党誓言追究。

德国另类选择党党团领袖韦德尔（Alice Weidel）估计：「这项法案最慢将于2021年推出。」

梅克尔为首的保守派与社民党担心德国另类选择党进一步瓜分政治版图，因此一致同意在两年内检讨双方的合作关系。（译者：周莉芳/核稿：徐崇哲）

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