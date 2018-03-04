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此内容发布于2018年3月4日 上午2:05 最后更新 - 2018年3月4日 -02:05

（法新社柏林4日电） 德国总理梅克尔与第二大党社会民主党合组大联合政府的计画，今天将面临社民党党员投票考验。而年仅28岁的社民党青年部领导人屈内特，却可能阻断梅克尔继续执政之路。

中间偏左社民党（SPD）的领导阶层，2月好不容易与梅克尔的基督教民主党（CDU）为首的保守阵营达成合组政府协议。但社民党2017年9月大选惨败后，内部对未来方向严重意见分歧，领导人于是承诺，交由党员决定是否接受协议。

若根据今天宣布的投票结果，总数逾46万的社民党党员过半数赞成与基民党合作，梅克尔就可能在本月中开始第4度执政。但若反对票胜出，长达12年的梅克尔在位时代便可能加速告终。

社民党年轻成员反叛声势强烈，他们认为若再在梅克尔阴影下执政4年，便敲响社民党丧钟。其中外号「娃娃脸」的屈内特，过去数周在德国四处演说，强烈呼吁社民党员投反对票不与梅克尔联合组阁。

根据线上民调公司舆观（YouGov）在2月20日至3月2日所做的调查结果，社民党支持者中赞成加入梅克尔政府的人略多，比例达56%。但真正的社民党员是否有这么高比例支持，则是未知数。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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