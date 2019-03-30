此内容发布于2019年3月31日 上午12:05

（法新社华盛顿30日电） 脸书（Facebook）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）今天呼吁各国政府扮演「更积极的角色」规范网路，并敦促更多国家采行欧洲版法规保护用户隐私。

脸书等网路巨擘长期抗拒政府干预，但在各界疾呼规范的声音之下，身为社群网路领导者的脸书开始改弦更张，显然试图引领论辩。

祖克柏投书「华盛顿邮报」（The Washington Post）意见栏说：「我认为，我们需要政府和主管机关扮演更积极的角色。」

「藉着更新网路规范，我们可以保留网路最棒的部分，像是让人们自由表达自我、让企业自由建立新事物这些，也能保护社会免受更大伤害。」

祖克柏主张4个领域需要新规范：有害的内容、选举公正性、隐私权和资料可携。

脸书在这4方面都遭到抨击，从平台上的憎恨言论、最近发生在纽西兰的清真寺攻击现场直播，到外国政府利用脸书干预选举及脸书搜集个资等疑虑。

祖克柏提及用户隐私保护时表示，会支持更多国家采纳与欧洲联盟（EU）「通用资料保护规则」（General Data Protection Regulation, GDPR）一致的法规，让主管机关更有能力揪出处理个资时未能遵守更高标安全规范的机构。

「我认为，如果有更多国家采行类似『通用资料保护规则』这样的架构，会是网路之福。」

他也呼吁主管机关保障各服务间的资料可携。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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