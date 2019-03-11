此内容发布于2019年3月12日 上午12:20

（法新社耶路撒冷11日电） 「神力女超人」女星盖儿加朵（Gal Gadot）出面声援因抨击以色列总理尼坦雅胡所属政党对待阿拉伯公民的方式，而遭受尼坦雅胡指责的以色列女演员洛坦席勒（Rotem Sela）。

法新社及英国广播公司（BBC）报导，以色列知名模特儿兼电视女星洛坦席勒遭大众网路霸凌及尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）个人谴责，以色列出生的盖儿加朵昨天晚上在Instagram上声援洛坦席勒，留言说「要爱人如己」。

尼坦雅胡和他的联合党（Likud）在以色列4月9日选举前，被控使用恐吓战术并将境内阿拉伯人妖魔化，为的是激励他们的右翼票仓。

文化部长芮格夫（Miri Regev）在电视访谈中重申联合党立场，她警告选民别投给主要反对党，因为对方一旦当选，会在国会与以色列阿拉伯政党筹组联合政府。

洛坦席勒看完电视访谈后，9日在Instagram上开轰：「这个政府什么时候才会有人告诉大众，以色列是属于所有公民的国家，而且人人平等？信不信由你，即使是阿拉伯人也是人；德鲁士族（Druze）、同性恋、双性恋、跨性别（LGBT）、还有左派人士也是，惊讶吗。」

尼坦雅胡昨天在个人Instagram贴文中回应表示：「亲爱的洛坦，以色列不是所有公民的国家，根据我们通过的基本国籍法，以色列是犹太人的民族国家，仅此而已。」

饰演「神力女超人」（Wonder Woman）的盖儿加朵发文说：「这无关左右翼、犹太或阿拉伯人、信教与否，这攸关对话，有关和平及安全的对话，还有我们对他人的包容。」

阿拉伯人占以色列总人口约17.5%，但要在选后成为任何联合政府的一分子，可能性极低。

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