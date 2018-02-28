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此内容发布于2018年2月28日 上午10:08 最后更新 - 2018年2月28日 -10:08

（法新社华盛顿27日综合外电报导）美国官员表示，华府附近一处美军基地今天收到装着「不名物质」信封，开封后造成11人身体不适，其中包括营区官兵。

法新社报导，这个信封是在「迈尔-韩德森 霍尔联合基地」（Joint Base Myer-Henderson Hall）收到。美国陆战队在声明中指出，这个信封导致整栋大楼疏散。

基地军官「正与当地危险物质调查小组及联邦调查局（FBI）合作。若干受波及的陆战队员正在接受医疗照护」。

「调查进行当中，目前无法提供更多细节。」

阿灵顿消防局在推特上说：「这封信在联合办公大楼打开的时候，有11个人开始感觉身体不适。」

美国有线电视新闻网（CNN）报导，包括一名下士、一名士官长及一名上校陈诉手上与脸上有「灼热感」。

陆战队发言人卜洛克（Brian Block）说，这个事件是否涉及恐怖攻击，现在说还太早。他说：「现在猜测时机还太早，我们必须静待调查。」

这个军事基地居高临下，俯视阿灵顿国家公墓（Arlington Cemetery），与美国首府华盛顿只隔一条波多马克河（Potomac River）。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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