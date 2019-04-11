此内容发布于2019年4月12日 上午1:35

（法新社梵蒂冈11日电） 天主教前任教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）今天将多起天主教神职人员性虐待丑闻，归咎于1960年代发生的性革命和西方国家信仰崩解，言论一出便引发神学家挞伐。

前教宗本笃十六世指出，从澳洲到欧洲发生撼动全球罗马天主教会的危机，必须由「全面开放性自由」的奋战负责，还说性自由使得「社会纲纪荡然无存」。他于2013年退位后，仍保有荣誉教宗头衔。

他主张恋童癖「达到这样比例」，是因为「缺乏上帝存在」。

荣休教宗本笃十六世以6000字投书德国「神职人员期刊」（Klerusblatt）写道，「谈及1968年性革命部分相貌，就是恋童癖在当时被允许且视为适当。」本笃十六世本名为拉辛格（Joseph Ratzinger），下周将满92岁。

近600年来首位主动退位的教宗本笃十六世表示，「那些年的新世代神职人员瓦解，以及大量世俗化」，也就是神职人员遭解雇，就是1960年代时期在欧美兴起的反文化和性运动带来的直接后果。

美国圣克拉拉大学（Santa Clara University）神学院社会道德教授卢比欧（Julio Rubio）指出，书信内容「错误百出」且「令人深感不安」。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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