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此内容发布于2018年11月28日 下午7:20 最后更新 - 2018年11月28日 -19:20

（法新社威灵顿29日电） 纽西兰政府今天表示，阻国内电信商采用华为5G设备跟它是中国企业无关，而是基于科技技术原因。

纽国政府也否认「五眼联盟」（Five Eyes）盟邦因担心网路安全，担心华为与北京当局的关系而施压纽西兰情治单位禁用华为设备。

「五眼联盟」是由美国、英国、加拿大、澳洲和纽西兰组成的情报共享网络。

纽西兰对外情报部门「政府通讯安全局」（GCSB）局长李特（Andrew Little）表示：「此事非关某个国家，甚至也不是特别针对某家公司，主要是因为这家公司所提出的科技技术。」

他说：「我可以相当自信表示，对于GCSB应作何决定，澳洲、美国或其他方面，都没有向GCSB陈述任何意见。」

纽国大电信商Spark昨天表示，GCSB以「对国家安全构成重大风险」为由，否决该公司下一代5G网路采用华为科技设备的计画。

中国政府对华为遭封杀表达「高度关切」。中国为纽西兰最大贸易伙伴，每年贸易额达260亿纽币（约新台币5424亿元）。

李特婉拒概述Spark计画的风险，只说「使用那项技术会有风险」，但细节隶属机密。

他坚称华为并未面临全面封杀，还说Spark可选择联系GCSB，看是否有降低安全风险的方法。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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