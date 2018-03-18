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此内容发布于2018年3月18日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月18日 -23:35

（法新社巴黎18日电） 脸书日前以裸露为由，撤下一个放有法国艺术家德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）描绘露乳自由女神名画「自由引导人民」的广告，引发不满。脸书今天致歉，坦承疏失。

舞台剧总监费奥雷纳（Jocelyn Fiorina）表示，他们一则放有19世纪名画「自由引导人民」（Liberty Leading the People）的网路广告，上周被脸书挡下。

费奥雷纳说：「广告发布后15分钟就被挡下了，这间公司（脸书）告诉我们不能呈现裸露画面。」

费奥雷纳接着放上新广告，上头依旧放了这幅名画，但画中女性胸部被写有「脸书审查」的横幅挡住。这招奏效，广告没再被撤下。

德拉克洛瓦画中挥舞旗帜的裸胸女性可不是普通人，她是玛丽安娜（Marianne），法兰西共和国的国家象徵。

费奥雷纳去年6月已两度尝试要用这幅画来替剧院宣传，都没有成功。这幅画曾经出现在法郎钞票上。

不过，脸书今天改变心意，针对「这项疏失」致歉。

巴黎脸书负责人拉西斯（Elodie Larcis）在声明中说：「作品『自由引导人民』在脸书有容身之处…我们已立即告知用户，他的赞助宣传活动自此获得批准。」

拉西斯说：「为了维护我们服务的健全性，我们每周会确认检查数百万张图片，但有时我们也会犯错。」（译者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）

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