此内容发布于2019年7月1日 上午5:50

（法新社威灵顿1日电） 纽西兰政府今天宣布，正式禁止使用一次性购物塑胶袋，并将重罚持续提供此种购物袋的企业。

违反禁令的纽西兰企业将面临重罚，包含高达10万纽币（约新台币207万元）的罚金。

塑胶污染逐渐成为全球关注的焦点，每年有一百万只鸟类以及超过10万只海洋哺乳类动物，因被塑胶包装缠住或透过食物链吞下塑胶袋而伤亡。

纽西兰环境部部长赛吉（Eugenie Sage）说：「纽西兰拥有干净、环保的国际名声，对此，我国民众感到非常骄傲，并想确保我们达到这项标准。」

「停用一次性购物塑胶袋帮助我们达到目标。」

根据这项新法规，企业不能再提供一次性塑胶购物袋，但可重复利用的提袋不在此限。

纽西兰去年8月公布禁塑令，今天正式实施。不过，纽西兰主要的超市早已自发性禁用塑胶购物袋，因此这项法规将不会有太多实质影响。

然而，赛吉告诉纽西兰广播电台（Radio New Zealand），禁令已彰显了回收再利用的议题。「（禁令）还有不足，但最棒的是它开启了对话。」

「人们开始谈论一次性塑胶产品，以及我们能如何逐渐减塑。」

根据联合国环境规划署（UN Environment Programme），全球已有超过80个国家制定相似的禁塑令。（译者：李宛谕/核稿：徐崇哲）

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