此内容发布于2019年6月10日 下午11:05

（法新社华盛顿10日电） 美国国务院证实，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）禁止美国大使馆在旗杆上悬挂象徵同志权利运动的彩虹旗，此举遭同志倡议族群批评。

法新社报导，国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）告诉记者：「国务卿的立场是，旗杆上头应只悬挂美国国旗。」

但欧塔加斯说，在6月的同志骄傲月，美国海外外交官能自由地于大使馆其他地方展示彩虹旗。今年的同志骄傲月将迎来让同志权益运动发迹的纽约石墙酒吧（Stonewall）暴动50周年。

她说：「全球各地有许多国务院员工，正在欢庆我们现处的同志骄傲月。」

身为福音派基督徒的蓬佩奥曾说，他将婚姻定义看作是一男一女的结合，但他也说会尊重员工性向。

而身为同志权益倡议者的前总统欧巴马执政时，毫不迟疑地让美国各地大使馆悬挂彩虹旗，甚至在美国最高法院2015年裁定同性婚姻全国合法化时，以彩虹灯光照亮白宫。

国家广播公司新闻网（NBC News）上周最先报导蓬佩奥下达这项命令，引发同志权益倡议者群情激愤。

麻萨诸塞州民主党籍联邦参议员马基（Ed Markey）推文说：「在全球LGBTQ+社群面临迫害时，美国总统川普的国务院作此决定，是对LGBTI权益明目张胆的攻击。在我们庆祝同志骄傲月的同时，这项决定必须被逆转，我要求川普政府解释这股憎恨。」

若干美国大使馆凸显同志骄傲月的庆祝活动。美国驻新德里大使馆点亮彩虹光芒，象徵团结，同时庆祝印度最高法院去年推翻殖民时代对同志性行为的禁令。

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