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此内容发布于2018年11月21日 上午3:05 最后更新 - 2018年11月21日 -03:05

（法新社威灵顿21日电） 纽西兰规模最大的同志游行主办单位决定禁止警察穿制服参加游行，引发赞助商和参与者退出以示抗议。

尽管前几年都有身穿制服的警察参加游行，但奥克兰骄傲节（Auckland Pride）主办单位表示，因为同志团体有些成员对于有警察在他们身边感到不安全，因此不欢迎警察参加2019年2月举办的游行。

本周宣布的这个决定引发激烈辩论，纽西兰国防军也退出游行，以示对警察的支持。

西太平洋银行（Westpac）、电信公司伏德风（Vodafone）和纽西兰银行（Bank of New Zealand）等企业也陆续取消参加游行，与反警察立场划清界线。

纽西兰伏德风在声明中表示：「在这个案例，支持警察才是正确的行为。我们会为了任何被排除在外的团体这么做，坚持相互包容。」

此决定也在同志团体内引发严重分歧，招致纽西兰彩虹慈善信托（Rainbow New Zealand Charitable Trust）谴责。

纽西兰2013年通过同性婚姻合法化，去年将因进行同性性行为而成罪犯的男性撤销犯罪纪录。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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