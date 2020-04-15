（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普（Donald Trump）的忠实拥护者、前福斯新闻（Fox News）主播麦肯阿尼（Kayleigh McEnany）于白宫与媒体关系动荡之际，在今天接下备受瞩目的白宫新闻秘书一职。

31岁的麦肯阿尼，在前任白宫新闻秘书葛里向（Stephanie Grisham）卸下职务一周后，正式宣布这个消息。

她推文说：「很荣幸加入白宫，成为川普总统的新闻秘书，我很期待把美国人民和川普总统的政策联系起来，并分享这个政府的历史性成就。」

麦肯阿尼毕业于乔治城大学（Georgetown University）和哈佛法学院（Harvard Law School），在加入美国共和党全国委员会（Republican National Committee）传播团队前，曾在福斯（Fox）、美国有线电视新闻网（CNN）工作，后来成为川普2020年竞选连任团队发言人。

在川普因为几家主要媒体对他有关2019冠状病毒疾病（COVID-19）因应的关键报导而公然和媒体开战之际，麦肯阿尼进入白宫工作。这场疫情危机和经济衰退让川普的连任前景有所改变，先前那是根基于曾经繁荣的经济，但如今美国的经济却是日益恶化。

麦肯阿尼因过去的一些发言招致批评，包括支持川普的阴谋论，指前总统欧巴马（Barack Obama）并非在美国出生，此一错误的说法被许多人认为是种族歧视。

她也因为2月在福斯财经网（Fox Business）上，对2019冠状病毒疾病疫情轻描淡写而引来批评炮火。当时她说：「我们不会在这里看到如冠状病毒的疾病，我们不会在这里看到恐怖分子，在欧巴马糟糕的任期结束后，这不是很让人感到耳目一新吗？」

麦肯阿尼立刻要面对的问题，是她会不会如传统上的白宫新闻秘书一样，实际向记者简报，抑或是维持葛里向的政策，以和福斯新闻大量对话为主。

川普的特点是，不论是用推文，或经常举行记者会的方式，他喜欢做自己的发言人，而非透过白宫新闻办公室发布讯息。

葛里向担任白宫新闻秘书9个月期间，从未主持过一场白宫记者会。

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