此内容发布于2019年5月19日 下午8:05

（法新社华盛顿19日电） 美国媒体福斯新闻频道（Fox News）因为访问民主党总统参选人布塔朱吉，引发总统川普不满，今天他再度发推文炮轰曾经是他最喜爱和对他最忠诚的媒体。

保守派媒体福斯新闻频道访问37岁的印第安纳州南本德（South Bend）市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）后，川普发连串推文予以斥责。

川普发推文写道：「难以相信福斯新闻频道浪费时间在市长彼得（布塔朱吉的名字）身上…福斯愈来愈倾向失败（错误）的一方，竟报导民主党的新闻。」

对于福斯新闻频道主播华勒斯（Chris Wallace）说，「无论你喜不喜欢市长彼得的见解，但他底子深厚，个人经历让人惊叹」，川普酸溜溜地说：「天啊，他（华勒斯）从来没有说过我的好话。」

川普甚至再度嘲笑布塔朱吉长得像美国讽刺杂志「疯狂」（Mad）上，满脸雀斑、牙齿掉一颗的当家封面人物「纽曼」（Alfred E. Neuman，旧译牛阿福）。川普写道：「纽曼永远当不上总统。」

福斯上个月替同样争取民主党总统提名的佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）主持里民大会后，川普也推文说：「在福斯新闻看到疯狂伯尼（Crazy Bernie，川普给桑德斯的绰号）真的有够怪。」川普还说，观众「笑咪咪、客客气气的，超怪」。

自从曾在福斯新闻频道工作的前白宫联络室主任尚恩（Bill Shine）和前国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）相继离开川普政府，川普与最力挺他的美国电视台关系就不如以往紧密。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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