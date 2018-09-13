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此内容发布于2018年9月14日 上午12:20 最后更新 - 2018年9月14日 -00:20

（法新社纽约13日电） 福斯汽车（Volkswagen）今天宣布，将在2019年停产经典车款「金龟车」，停产前会推出最后两代版本。

金龟车在二次大战后摆脱纳粹生产原型，摇身变为全球风靡车款，但随着福斯策略转强调电动车系与更大的家庭用车系，金龟车未来即将告别市场。

福斯在2015年发生高代价的「柴油门」丑闻后，公司主管阶层到目前为止仍在努力将阴霾一扫而空，在适当时机打开大门推出新款车型，也提到福斯2017年的决定，可能以改版的厢型车款推出。

福斯美洲集团（Volkswagen Group of America）执行长沃泊肯（Hinrich Woebcken）在一项声明表示：「我们在美国朝着全车系、家庭房车方向发展，强化电动车策略…目前没有立即的计画取代它。」

他补充说：「但我也要说，永远别说绝不。」

沃泊肯表示，金龟车历经三个世代、将近70年，未来将走入历史，势必唤起许多忠诚粉丝的情感。

福斯公司表示，计划以双门轿跑和敞篷车型推出最后两代版本。

金龟车历史可回溯到德国纳粹时代，当时在希特勒（Adolf Hitler）支持下，由保时捷（Ferdinand Porsche）所设计发展。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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