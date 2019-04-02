此内容发布于2019年4月2日 下午10:20

（法新社渥太华3日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天开除两名前阁员的自由党党籍，说两人指控政府干预司法独立、一再对外表达对政府失去信心，已让自由党与两人间的信任荡然无存。

前司法部长王州迪（Jody Wilson-Raybould）上周公开秘密录音，证明她被施压被要求不起诉建筑巨擘拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）。录音带曝光让丑闻再度升温，自由党（Liberal Party）因此紧急召开党团会议。

会后，王州迪和因力挺她而辞去国库委员会主席的菲尔波特（Jane Philpott）双双遭开除党籍。

杜鲁道说：「王州迪与菲尔波特不再是自由党党团成员。」他说：「这两人与我们团队先前存在的信任已荡然无存。」

他说：「无论是在未经同意下偷录对话，还是一再表达对政府或对我担任领导人失去信心，越来越清楚（他们两人）不再是自由党的一分子。」

拉瓦棱公司早于2015年即遭控行贿取得利比亚合约，但今年2月，杜鲁道和他核心人士遭爆料多番阻挠起诉这家涉贪的公司。

王州迪拒绝要求检方进行和解，全案将进入审理程序。

王州迪辞职后，她向国会议员作证时表示，她「自始至终持续受到」政治压力，要求干预此案，包括「含沙射影的威胁」。

杜鲁道坚决否认这些说法。干预司法的指控除导致另外两名高官辞职，也使得自由党在距离大选短短数个月的时间，民调落后在野的保守党（Conservative Party）。

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