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此内容发布于2018年5月27日 上午2:35 最后更新 - 2018年5月27日 -02:35

（法新社纽约27日电） 你能想像如何教育员工对待顾客一视同仁，没有种族偏见吗？连锁咖啡品牌星巴克（Starbucks）全美8000多家门市29日将暂时歇业，展开史无前例的员工教育训练。

星巴克管理阶层4月17日宣布，计划让17万5000名员工接受历时4小时的员工训练，设法平息两名年轻非裔男子在费城一家星巴克被捕引发的轩然大波。

这起发生于4月12日的事件引发众怒、抗争四起，也使美国再次沉痛省思悬而未决的歧视和种族紧张问题。在美国总统川普上任后，这类问题持续恶化。

这两名非裔男子抵达星巴克后，其中一人询问能否使用洗手间，却被告知洗手间仅供消费者使用。两人便坐了下来，等候朋友抵达再点餐。

不料，这家星巴克的店经理却报警抓人。

根据网路上疯传的影片，身穿制服的员警向两人问话，接着将他们铐上手铐，两人并未反抗，一名白人顾客反覆询问员警「他们怎么了？他们做了什么？」

在布鲁克林一所多为非裔学生学校担任谘询顾问的贝尔（James Bell）说：「无论是在商店里或火车上，隐性或显性偏见无所不在。」

他告诉法新社：「当你看见年轻的非裔男性，马上就会联想到犯罪。」

47岁的贝尔提出几个关于种族歧视的案例后说，他不认为星巴克的员工教育训练计画能改变什么，但「他们尝试这么做是好事，至少他们努力过」。

美国最老牌的「民权法律团体全国有色人种协进会法律辩护与教育基金会」（NAACP Legal Defense and Education Fund）总裁伊菲尔（Sherrilyn Ifill）说：「我认为这具有历史意义。我不晓得还有什么像星巴克一样无处不在的公司…愿意在自家公司内部直接面对种族主义和偏见。」

星巴克在网站上说：「5月29日的员工教育训练不是解决之道，而是第一步。」

星巴克还说：「初次训练将聚焦在了解种族偏见和美国公共设施的历史，未来的训练将针对各种面向的偏见和经历。」

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