（法新社巴马科10日电） 西非马利府官员今天表示，据信隶属富拉尼（Fulani）族裔的攻击者，深夜对宿敌多贡（Dogon）部落展开屠村，至少95人丧命。

名叫托哥（Amadou Togo）的幸存者告诉法新社：「约50名全副武装的男子要不骑摩托车，要不开皮卡车来到村里。有的受害人喉咙被割断，有的被开膛剖肚，粮食仓库及牛群也被放火焚烧，无论男女老幼，一人也不放过。」

自从教士库法（Amadou Koufa）率领、以富拉尼人为主的圣战团体2015年发迹以来，种族混杂的马利中部地区的暴力事件就一再周而复始的上演。

这个圣战团体把目标锁定在班巴拉（Bambara）与多贡两大族裔上。为了因应，这两族裔也自行筹组「自我防卫团体」。富拉尼人多牧牛或从商，而班巴拉及多贡人传统上则是定耕的农民。

联合国马利多层面综合稳定特派团（MINUSMA）5月16日公布，自2018年1月起，已在中部的莫柏地（Mopti ）及塞古（Segou）记录到至少488人在针对富拉尼人的攻击中丧生。

最血腥的攻击发生在3月23日，地点在邻近布吉纳法索边界的奥戈萨古村（Ogossagou），约160名富拉尼村民惨遭屠杀，疑似由多贡人所为。

据联合国马利多层面综合稳定特派团资料，同样自2018年1月起，持武的富拉尼人也在莫柏地造成63人丧命。

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