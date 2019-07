(法新社华盛顿30日电) 欧巴马2008年当选美国首位非裔总统时,许多人认为,曾历经黑奴伤痛的美国,终于来到了分水岭。

但10多年过去了,随着2020年总统大选选战升温,这个撕裂社会的种族议题又占据了舞台焦点;美国这条路走了多远,未来还有多长的路要走,由此就能得知。

美国艾莫瑞大学(Emory University)政治系副教授吉勒斯皮(Andra Gillespie)表示:「我们如今在种族问题上这么对立,可见选出非裔总统并非解决美国种族问题的万灵丹。」

吉勒斯皮告诉法新社:「这是个系统性、沉�z已久的问题,和我国历史一样悠久。」

川普总统从不认为利用种族紧张获取政治利益有何不妥,2020竞选连任之战,更以白人认同政治作为主轴。

纽约州立大学水牛城分校(University at Buffalo)政治系副教授尼黑瑟尔(Jake Neiheisel)认为,尽管欧巴马选上了总统,许多人对于「后种族社会这个想法,仍抱持相当的怀疑态度」。

「我不认为他们料想过会有个川普崛起」,「但从历史角度而言,这其实也没那么让人惊讶」。

「当你朝着一个方向走,反制行动就会出现。」

1861-65年的南北战争促成黑奴解放后,美国进入「重建」时期,南方几个州重新并入联邦,黑人也重新融入美国社会。

非裔在重建期若有收获,也都只是昙花一现,一直要到1960年代通过民权法案(Civil Rights Act)与投票权法(Voting Rights Act),1876年根据吉姆・克劳法(Jim Crow Law)实施的种族隔离才正式走入历史。

在那之后,美国政治人物每提及种族议题,通常都是如履薄冰,异常小心。唯独川普不同。

科罗拉多大学(University of Colorado)女性与性别研究副教授孟多雅(Celeste Montoya)表示:「民权运动创造了一些准则,像是不能说一些公然种族歧视的话。」

「川普某种程度打破了那些准则。」

川普以质疑欧巴马出生地的birther之姿在政治圈闯出名号,2016年打总统选战时也以刻薄攻击移民论者着称。

在那之后,他卷入一个又一个种族争议事件。

2017年维吉尼亚州沙洛兹维尔(Charlottesville)新纳粹与反制的抗议者爆发冲突,川普回应时,说双方都有「好人」。

这个月,他说4位民主党有色议员应该「回到」他们来的地方;最近这几天,川普又贬抑选区在黑人居多地区巴尔的摩的非裔议员,说那里「脏乱危险」。

纽约大学种族、不平等与法律中心(Center on Race, Inequality, and the Law)执行长萨瑟兰(Vincent Southerland)表示,「种族不平等是一种不小的病,我们常要与之搏斗」,而川普,就是这种病的「症状」。

「为了要别过头,把事情留在过去,我们得先面对问题;但我认为,我们连做都还没做。」

萨瑟兰说,川普打着「让美国再次伟大」的口号打选战,让人想起美国还没真正伟大的时代;孟多雅则认为,川普成功利用了种族仇恨动员选民。

孟多雅说:「移民和少数族裔成了为何人们会受苦的代罪羔羊。」

但尼黑瑟尔认为,这某种程度上算是政治常态,「政治可以说就是族群冲突」,「只要能让人们彼此对杠,要动员就轻易多了」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题,或许就是我们下一篇报道的选题