此内容发布于2019年7月30日 上午5:05

（法新社华盛顿30日电） 欧巴马2008年当选美国首位非裔总统时，许多人认为，曾历经黑奴伤痛的美国，终于来到了分水岭。

但10多年过去了，随着2020年总统大选选战升温，这个撕裂社会的种族议题又占据了舞台焦点；美国这条路走了多远，未来还有多长的路要走，由此就能得知。

美国艾莫瑞大学（Emory University）政治系副教授吉勒斯皮（Andra Gillespie）表示：「我们如今在种族问题上这么对立，可见选出非裔总统并非解决美国种族问题的万灵丹。」

吉勒斯皮告诉法新社：「这是个系统性、沉�z已久的问题，和我国历史一样悠久。」

川普总统从不认为利用种族紧张获取政治利益有何不妥，2020竞选连任之战，更以白人认同政治作为主轴。

纽约州立大学水牛城分校（University at Buffalo）政治系副教授尼黑瑟尔（Jake Neiheisel）认为，尽管欧巴马选上了总统，许多人对于「后种族社会这个想法，仍抱持相当的怀疑态度」。

「我不认为他们料想过会有个川普崛起」，「但从历史角度而言，这其实也没那么让人惊讶」。

「当你朝着一个方向走，反制行动就会出现。」

1861-65年的南北战争促成黑奴解放后，美国进入「重建」时期，南方几个州重新并入联邦，黑人也重新融入美国社会。

非裔在重建期若有收获，也都只是昙花一现，一直要到1960年代通过民权法案（Civil Rights Act）与投票权法（Voting Rights Act），1876年根据吉姆・克劳法（Jim Crow Law）实施的种族隔离才正式走入历史。

在那之后，美国政治人物每提及种族议题，通常都是如履薄冰，异常小心。唯独川普不同。

科罗拉多大学（University of Colorado）女性与性别研究副教授孟多雅（Celeste Montoya）表示：「民权运动创造了一些准则，像是不能说一些公然种族歧视的话。」

「川普某种程度打破了那些准则。」

川普以质疑欧巴马出生地的birther之姿在政治圈闯出名号，2016年打总统选战时也以刻薄攻击移民论者着称。

在那之后，他卷入一个又一个种族争议事件。

2017年维吉尼亚州沙洛兹维尔（Charlottesville）新纳粹与反制的抗议者爆发冲突，川普回应时，说双方都有「好人」。

这个月，他说4位民主党有色议员应该「回到」他们来的地方；最近这几天，川普又贬抑选区在黑人居多地区巴尔的摩的非裔议员，说那里「脏乱危险」。

纽约大学种族、不平等与法律中心（Center on Race, Inequality, and the Law）执行长萨瑟兰（Vincent Southerland）表示，「种族不平等是一种不小的病，我们常要与之搏斗」，而川普，就是这种病的「症状」。

「为了要别过头，把事情留在过去，我们得先面对问题；但我认为，我们连做都还没做。」

萨瑟兰说，川普打着「让美国再次伟大」的口号打选战，让人想起美国还没真正伟大的时代；孟多雅则认为，川普成功利用了种族仇恨动员选民。

孟多雅说：「移民和少数族裔成了为何人们会受苦的代罪羔羊。」

但尼黑瑟尔认为，这某种程度上算是政治常态，「政治可以说就是族群冲突」，「只要能让人们彼此对杠，要动员就轻易多了」。

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