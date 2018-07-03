下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月3日 上午2:05 最后更新 - 2018年7月3日 -02:05

（法新社巴黎3日电） 疾病、森林野火、车祸意外和犬只攻击，使澳洲无尾熊生存受到严重威胁。今天公布的研究指出，科学家破解无尾熊的遗传密码，为疾病疫苗提供重要的DNA线索。

来自7个国家的50多位研究人员竭尽全力，破解无尾熊2万6558个基因，为疾病疫苗提供重要的DNA线索，例如藉由性传播的衣原体感染；衣原体感染会导致无尾熊失明和不育。

研究共同执笔人、任职澳洲博物馆研究所（Australian Museum Research Institute）的强生（Rebecca Johnson）说：「这个基因组让我们首度详细了解无尾熊的免疫基因。」相关研究发表于「自然遗传学」（Nature Genetics）杂志。

她告诉法新社：「这些基因对无尾熊的疫苗有直接贡献。」

DNA编码也可能有助推动无尾熊育种计画。

研究发现，维多利亚省和南澳省的无尾熊近亲繁殖现象比昆士兰省和新南威尔斯省来得普遍。

强生说，这项发现「使我们得以针对如何藉由高遗传多样性来保护无尾熊，以及如何让动物改变栖地，以改善近亲交配族群的多样性提出建议」。

约在3000万至4000万年前，有15至20种无尾熊，现今生存在澳洲的无尾熊只有一种，共约33万只，大多栖息在保护区。

在欧洲人开始定居的1788年前，澳洲野外无尾熊尚有1000万只，如今恐怕仅剩4万3000只。

国际自然保育联盟（IUCN）将无尾熊列为「易危」物种。

Neuer Inhalt Horizontal Line