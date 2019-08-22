此内容发布于2019年8月22日 上午6:05

（法新社普里斯蒂纳22日电） 科索沃国会今天表决通过解散国会，并启动新选举，此举势必会进一步延后普里斯蒂纳（Pristina）与前战争敌国塞尔维亚间已陷入僵局的谈判。

科索沃总理哈拉迪纳伊（Ramush Haradinaj）受到海牙特别法庭传讯后，于7月请辞下台。特别法庭正在调查1990年代末期科索沃和塞尔维亚战争时期犯罪情事，哈拉迪纳伊当时曾任阿尔巴尼亚裔反抗军指挥官。

自哈拉迪纳伊请辞后，各政党一直鼓吹提早举行大选，并誓言解散国会，且部分政党早已展开非正式竞选活动。

在总共120席的国会中有89位议员投票支持解散国会动议后，即将卸任的看守总理哈拉迪纳伊赞扬，这是高度成熟与民主的象徵。他也强调，与塞尔维亚展开对话是最重要课题之一。

哈拉迪纳伊告诉记者：「我认为，我们应该在大选后讨论这个课题。」

国会解散后，当局必须于45天内举办选举。

在科索沃和塞尔维亚间的对话陷入僵局之际，科索沃又面临政治权斗。塞尔维亚迄今仍拒绝承认原为塞尔维亚一省的科索沃于2008年宣告独立。

虽然大部分西方世界承认科索沃独立，但塞尔维亚及其盟邦中国和俄罗斯并不承认，实际上阻挡科索沃加入联合国。

科索沃举行新选举势必会让欧洲联盟（EU）主导的会谈延搁更长时间，预定9月举行的峰会很可能会被迫延后。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）稍早前表示，由于科索沃可能举行选举，他预期谈判「最早要到12月初才可能重启」。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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