（法新社利马19日电） 秘鲁前总统贾西亚（Alan Garcia）日前开枪自尽，他的子女今天揭露父亲生前留下遗书中，否认对他的贪污指控。

贾西亚纵横秘鲁政坛30多年，被控于执政期间洗钱。警方17日带着逮捕令抵达他的利马住家后，贾西亚在屋内举枪自尽，送医后宣告不治，享寿69岁。

他的女儿露西安娜（Luciana）在丧礼上，啜泣念出贾西亚写给6名子女的遗书。他在遗书中写道：「我见过其他人戴着手铐示众，就此悲惨活着，但是贾西亚绝不会忍受那样的不公正或闹哄哄的场面。」

贾西亚说：「从来就没有，也不会有任何（秘密）帐户、贿赂或（非法）财产。名留青史比任何物质财富来得有价值多了。」

「我履行我的政治责任，在对人民有利的公共计画中，我也完成其他人和政府无法达成的目标。我不需要承受污辱。」

秘鲁4名前任总统卷入各种贪污丑闻，贾西亚是其中之一。

贾西亚的父母是政治活跃分子。贾西亚1985年至1990年首度担任总统，2006年至2011年再度登上大位。他涉嫌收取巴西营建业巨擘奥德布雷契公司（Odebrecht）贿赂，让这家公司取得大规模公共工程合约。

他在遗书中说：「我将个人决策的尊严留给子女，将自豪的信号留给同事，也将我留下的身躯当作蔑视政敌的象徵，因为我已完成交付给我的任务。」

身为社会民主派人士的贾西亚指控，当局以调查贪污作为「羞辱、骚扰和不找寻真相」的工具。

他也在遗书中表明：「其他人会出卖自己，但是我不会。」（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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