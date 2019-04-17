此内容发布于2019年4月17日 下午4:35

（法新社利马17日电） 涉及贪污案的秘鲁前总统贾西亚今天在警方登门逮捕他时开枪自轰头部，送医急救后不治。秘鲁多位前总统都涉及贪腐丑闻，有的正遭调查，有的已在服刑。

贾西亚（Alan Garcia）所属政党「美洲人民革命联盟」（Apra）秘书长奎沙达（Omar Quesada）表示：「贾西亚已过世，Apra万岁。」

秘鲁卫生部长汤玛斯（Zulema Tomas）表示，贾西亚接受急救时出现心搏停止现象，3度抢救回来后终于不治。医院稍早证实，他「头部有枪伤」。

贾西亚的律师雷纳（Erasmo Reyna）在医院外告诉记者：「今晨发生令人遗憾的事件：（贾西亚）总统决定开枪自杀。」

警方今晨前往贾西亚位在利马高档住宅区的住处，于清晨6分30发动逮捕行动。

检方说，警方是以洗钱罪嫌申请逮捕令，原本可拘押贾西亚10天，让当局有时间搜集证据，以防他逃逸。

秘鲁现任总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）推文对贾西亚之死表示同情，并向他的家人致哀。

贾西亚由1985至1990年首度担任总统，2006至2011 年再度登上大位，他涉嫌收取巴西营建业巨擘奥德布雷契公司（Odebrecht）贿赂，让这家公司取得大规模公共工程合约。

去年11月法院谕令他18个月内不得离境后，他曾躲进乌拉圭大使馆，并申请政治庇护，但在16天后因申请案遭驳回而离开。

身为社会民主派人士的贾西亚声称，他受到政治迫害，但遭毕斯卡拉否认。

秘鲁近几位前总统都卷入各种贪腐丑闻，包括2016 至2018担任总统的库辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）、2011至2016年的乌马拉（Ollanta Humala）和2001 至2006年的托雷多（Alejandro Toledo）。

1990至2000年担任总统的藤森谦也（Alberto Fujimori）因违反人道和贪腐罪名，遭判刑25年，目前还在服刑。

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