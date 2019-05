(法新社利马10日电) 秘鲁政府今天宣布,马丘比丘3处知名遗址15日起将严格管制游客人数,为期2周,以防止这处古印加帝国石砌城堡遗址进一步恶化。

秘鲁政府表示,15日至28日期间,马丘比丘(Machu Picchu)的太阳圣殿(Temple of the Sun)、兀鹰神殿(Temple of the Condor)和栓日石(Intihuatana Stone)这3处遗迹进出人数将严格管制。

秘鲁文化部表示,有关当局发现游客造成这3处遗址石砌表面恶化的迹象,因此有必要提出这些保护马丘比丘的措施。

最新管制计画限制每日两波入园人数近6000人,时间限制3小时。

有关当局将评估这次管制措施效果,再于6月1日祭出永久性常设措施。

有「天空之城」之称的马丘比丘在当地原住民「克丘亚语」(Quechua)代表「古老山脉」的意思,座落于蓊郁山区的山顶,建于印加帝国君主帕查库蒂(Pachacuti,1438-1471)统治期间。

马丘比丘距离古印加帝国首都库斯科(Cusco)约100公里,直到1911年才被美国探险家宾汉(Hiram Bingham)发现。这座遗迹1983年被列入联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产。

