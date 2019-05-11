此内容发布于2019年5月11日 上午5:35

（法新社利马10日电） 秘鲁政府今天宣布，马丘比丘3处知名遗址15日起将严格管制游客人数，为期2周，以防止这处古印加帝国石砌城堡遗址进一步恶化。

秘鲁政府表示，15日至28日期间，马丘比丘（Machu Picchu）的太阳圣殿（Temple of the Sun）、兀鹰神殿（Temple of the Condor）和栓日石（Intihuatana Stone）这3处遗迹进出人数将严格管制。

秘鲁文化部表示，有关当局发现游客造成这3处遗址石砌表面恶化的迹象，因此有必要提出这些保护马丘比丘的措施。

最新管制计画限制每日两波入园人数近6000人，时间限制3小时。

有关当局将评估这次管制措施效果，再于6月1日祭出永久性常设措施。

有「天空之城」之称的马丘比丘在当地原住民「克丘亚语」（Quechua）代表「古老山脉」的意思，座落于蓊郁山区的山顶，建于印加帝国君主帕查库蒂（Pachacuti，1438-1471）统治期间。

马丘比丘距离古印加帝国首都库斯科（Cusco）约100公里，直到1911年才被美国探险家宾汉（Hiram Bingham）发现。这座遗迹1983年被列入联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产。

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