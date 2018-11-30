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此内容发布于2018年11月30日 上午3:05 最后更新 - 2018年11月30日 -03:05

（法新社印尼巴东30日电） 印尼帕里亚曼市计画以扰乱「公共秩序」为由，对同性恋和跨性别居民开罚100万印尼盾（新台币2170元），凸显以穆斯林人口为主的印尼对LGBT少数族群的歧视明显增加。

在总人口2.6亿的印尼陷入道德恐慌下，批评人士表示，在2019年选举逼近前，弱势的LGBT（同性恋、双性恋和跨性别者）少数族群被当成政治沙包。

除了实施严格伊斯兰律法的亚齐省（Aceh）外，同性恋在印尼并非违法，但近几年出现对LGBT的反弹声浪。

苏门答腊岛上的帕里亚曼市（Pariaman）本周通过监管规定，禁止「被视为LGBT的行为」。

这项监管规定禁止同性伴侣间进行「不道德行为」，也禁止居民从事「变装行为」，但几乎未提供违规行为的具体案例。

地方立法机构主席诺拉（Fitri Nora）说：「如果同性恋和跨性别者扰乱公共秩序，将受到制裁和罚款。」

最近雅加达等印尼数座城市爆发反LGBT示威游行，当局甚至以高压水柱冲洗跨性别女性，并称这是「强制性洗涤」。（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

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