（法新社瓜地马拉市13日电） 瓜地马拉总统当选人吉昂马岱（Alejandro Giammattei）接受法新社访问时说，他不想就中美洲移民危机与美国总统川普针锋相对，但要求美国总统给予尊重。

63岁的保守派人士吉昂马岱在11日决选击败前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）当选总统，他说：「所有的外交归根究柢都是在讲求对等。」

吉昂马岱昨晚首访时说：「如果他尊重我，我也尊重他；如果他以礼相待，我也以礼回报；如果他对我不好，我也不会客气。」

吉昂马岱说，前任总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）与美国达成争议性移民协议，同意让华府把行经瓜地马拉前往美国、大多数为宏都拉斯与萨尔瓦多籍的庇护寻求者送回瓜国，他对这项协议「忧心忡忡」。

这项协议在瓜地马拉遭受猛烈批评，尤其是非政府组织，他们说瓜地马拉资源不足，连照顾自己的人民都不够了。

不过，吉昂马岱目前仍避免在这项议题采取过于强硬的立场，他说这项协议必须送交瓜地马拉国会议员批准。

他说，中美洲移民问题不是新的议题，但「由于这成为美国竞选活动的主题，问题被放大来看了」。

吉昂马岱说，从竞选的角度来看，「我了解川普总统的立场」。他说：「他想要维护他信守承诺的形象。这样很好。我了解他。我了解美国总统川普。」

吉昂马岱为把欲北漂到美国求生活的瓜国人留在国内，将提出大规模投资计画，在美洲国家组织（Organization of American States, OAS）支持下设立「投资银行」，以促进乡村发展并成立农业企业，并改善瓜地马拉与墨西哥交界双边的基础设施。

他说：「我们将创造一个庞大的发展地区，将让两国受惠。」吉昂马岱将于明年一月宣誓就职，但会在交接时期和墨西哥与美国提出他的见解。

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