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此内容发布于2018年6月19日 下午11:05 最后更新 - 2018年6月19日 -23:05

（法新社洛杉矶19日电） 美国电视喜剧「摩登家庭」（Modern Family）共同制作人李维登（Steve Levitan）今天成为最新一个不满移民议题报导内容而斥责福斯新闻频道（Fox News Channel）的一连串好莱坞人士，宣布将辞去在二十世纪福斯电视公司的职务。

这些好莱坞人士主要是不满福斯新闻报导美国总统川普在南部边界将移民儿童与父母强制拆散的角度，有些人认为这些报导是蓄意误导阅听人。

李维登在推特写道，福斯新闻「一天有23小时都在支持」枪枝游说、保守派阴谋论与总统川普的谎言，「我每天开车进入那个地方，制作关于包容他人的节目，实在是难以接受」。

他说：「我想让摩登家庭完结了，无论是否出售，我都要自立门户。」

李维登因为制作这部长寿的美国广播公司（ABC）电视喜剧，连续得过5座艾美奖（Emmy Awards）。他已经宣布，明年的第10季将是最后一季，他的二十世纪福斯电视公司（20th Century Fox Television）合约届时将到期。

福斯新闻的报导内容经常遭受批评，但这样的反弹声浪很少传到母公司21世纪福斯公司（21st Century Fox）。福斯新闻没有立即回覆置评要求。

演员兼制片人塞思麦克法兰（Seth MacFarlane）说，替福斯工作令他感到「难堪」，李维登昨天公开出面力挺他。

福斯新闻主播殷格拉汉（Laura Ingraham）遭受特别严厉的批评，因为她形容在南部边界留置2000名移民小孩的拘留中心「根本就是夏令营」。

殷格拉汉与外界视为川普最亲密的非官方幕僚、主播尚汉尼提（Sean Hannity），都遭到广告商抵制。

「魔鬼克星」（Ghostbusters）与「伴娘我最大」（Bridesmaids）导演保罗费吉（Paul Feig），曾为福斯制作过「麻辣贱谍」（Spy）与「麻辣娇锋」（The Heat），他也批评福斯新闻的报导内容。

他说：「我也无法纵容他们的新闻部门支持提倡不道德又粗鲁的政策，以及这个政府对移民小孩采取的行动。」

资深制作人朱德阿波托（Judd Apatow）也敦促福斯艺人就移民报导向公司施压，请福斯旗下明星与主管「想像如果这是你们小孩，会有什么感受」。

康卡斯特公司（Comcast Corp.）上周提议以650亿美元收购21世纪福斯公司的关键影片与电视资产，引发与迪士尼公司（Walt Disney Co.）之间的激烈战争，争夺可望创造媒体娱乐霸业的协议。

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