（法新社日内瓦8日电） 美国设置边界拘留营处理中美洲移民和难民，但日前有报告指出，营内人满为患，且疾病肆虐。联合国人权事务高级专员巴舍莱今天表示，她对这样的状况「深感震惊」。

巴舍莱（Michelle Bachelet）发布声明说：「身为一位小儿科医生，同时也是一位母亲和前国家领导人，对于儿童被迫睡在拥挤的拘留营地板上，且没有管道取得足够的健康照顾和食物，还必须忍受糟糕的卫生条件，我深感震惊。」巴舍莱是前任智利总统。

美国国土安全部（DHS）上周发布的一份监督报告中警告，多间拘留营人满为患已达危险程度。这些拘留营关着数千名寻求留在美国的中美洲移民，大多是为逃离家园的暴力与贫困。

回应这份报告，巴舍莱表示，即使在良好的状况下，拘留孩童「一小段时间」，都会对他们的健康和身心发展造成严重影响。

巴舍莱补充：「想像若纵容这些令人担忧的情况持续发生，每天会造成多大伤害。」

先前，美国总统川普（Donald Trump）表示毫不同情移民在拘留营的状况。他在推特（Twitter）上写道：「如果非法移民不满意快速搭建或改装而成的拘留营，就告诉他们不要来（美国）。如此所有问题就解决了！」

巴舍莱呼吁各界展现同情心，强调拘留营内的人「是为寻求保护和尊严，并远离暴力和饥饿，才带着他们的孩子展开危险的旅程」。

「当他们终于相信已抵达安全之地，却可能发现自己与挚爱分离，而且身陷毫无尊严的处境。如此场景不该在任何地方发生。」

巴舍莱指出，各国有权利决定外国人入境的情况，她并承认处理移民时可能面临复杂的挑战。

她又说：「但很显然，各国进行边界控管措施时，必须遵守其人权义务，不应死抱着狭隘的政策，只把目标放在防堵、拘留和迅速遣返非法移民。」

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