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此内容发布于2018年7月2日 上午7:05 最后更新 - 2018年7月2日 -07:05

（法新社柏林2日电） 德国总理梅克尔不为内政部长扬言辞职所动，她的强硬保守派巴伐利亚友党基督教社会党（CSU）要针对移民政策展开摊牌，使得梅克尔的执政联盟今天面临分裂危机。

内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）拒绝接受梅克尔（Angela Merkel）上周达成的欧盟协议，批评内容不足。他坚持个人提出的计画，要在德奥边界遣送已在欧盟其他国家登记的寻求庇护者。

赛贺佛在慕尼黑与他的政党会谈到凌晨，他随后告诉记者：「我说我会在接下来3天内，辞卸我的两个职位（内政部长和基督教社会党主席）。」

但赛贺佛很快改口说，他今天稍晚会与梅克尔的基督教民主党（CDU）进行最后关头谈判，「希望能达成谅解」。

他稍早抱怨称，他所提的关闭德国大门计画「未获支持」。而其他基社党干部拒绝让他辞职，选择维持策略性谈判。

梅克尔领导的基民和基社联盟、加上中间偏左的社会民主党（SPD）的执政联盟前途似乎岌岌可危，媒体抨击这是一场鲁莽的「懦夫赛局」。

「明镜周刊」（Der Spiegel）记者裴费斯特（Rene Pfister）问说：「持平而论：基社党失心疯吗？」

「政府最后可能垮台，而一个历史悠久且自豪的政党可能沦为荒诞可笑，而这一切只为解决一个现实中不成问题的问题」，因为今年抵达德国寻求庇护的人数已大幅下降。

如果梅克尔坚守立场，且赛贺佛真的辞职，基社党如要持续与梅克尔的基民党结盟，可提出内政部长替代人选。

不然的话，两党长达70年的联盟关系将破局，也使得梅克尔失去在国会多数，让德国航向未知政治水域。

果真如此，梅克尔可试图组少数政府持续执政，寻求绿党或亲商业的自由民主党（Free Democrats）组成新的联盟；或安排在国会进行不信任投票，可能促成举行新选举。

从民调来看，数周以来猛力抨击梅克尔，并未让基社党从中获利。佛尔沙研究中心（Forsa）上周民调显示，约68%巴伐利亚人支持梅克尔寻求全欧适用的移民解决方案，而非德国单打独斗。

佛尔沙研究中心今天另一民调结果显示，赛贺佛甚至未能获得多数基社党选民的支持，在他与梅克尔的纷争当中，49%支持梅克尔，48%支持赛贺佛。

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