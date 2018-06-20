下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月20日 上午4:05 最后更新 - 2018年6月20日 -04:05

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天和愤怒的民主党籍国会议员面对面。这些国会议员在国会山庄发起一场喧闹且非常罕见的抗议活动，对川普争议性的移民政策表达不满。

川普（Donald Trump）与共和党籍议员讨论移民政策45分钟后，离开会议室，这时遭若干民主党籍众议员咆哮。由于数千名孩童通过美墨边境时，美国政府强行将他们与父母拆散，引起这些民主党籍议员愤怒。

加州南部选出的民主党籍众议员瓦尔加斯（Juan Vargas）对川普咆哮：「别再把孩子与父母拆散，他们正在拆散父母与子女！」他并举着「家人应该在一起」的标语牌。

瓦尔加斯继续喊道：「总统先生，你没有孩子吗？你没有孩子吗，总统先生？」这时川普正挥着手，并与国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）一同离场。

「如果他们拆散你和你的孩子，你做何感想？」

另一位国会议员喊道：「我们不会离开！」

当最高统帅美国总统来到国会山庄时，国会议员有时候会向他表达不满和失望，尤其是以不公开方式表达。

但反对党籍国会议员在历史悠久的国会山庄大厅发起如此戏剧性、喧闹且公开的抗议行动，且距总统只有数�眨�实属非常罕见。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line